Генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в отношении народного депутата Украины из группы "Воля народа" Станислава Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста). Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Представление инициировано руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницьким.

Напомним, cемью Станислава Березкина считают идеологами преступной схемы о присвоении $20 млн государственного "Ощадбанка". 25 октября Соломенский райсуд Киева приступит к рассмотрению ходатайств прокуроров по избранию меры пресечения задержанным.

Фото: Лариса Сарган/Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что по делу о присвоении $20 млн "Ощадбанка" задержали сына нардепа Березкина. В частности, прокуроры САП сообщили о подозрении 10 лицам, которых подозревают в завладении 20 млн долларов государственного "Ощадбанка". Один из них - сын народного депутата Станислава Березкина.

Детективы НАБУ установили, что данные лица в 2013 - 2014 годах через коррупционную кредитную схему вывели из "Ощадбанка" 20 млн долларов, что на момент совершения преступления составляло 160 млн грн. Это привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к убыткам банка на сумму 133 млн грн из-за осуществления расходов на формирование резерва по этому кредиту.