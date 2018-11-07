Национальное агентство Украины по возврату коррупционных активов (АРМА) повторно выставит на продажу на площадке OpenMarket госпредприятия СЕТАМ арестованное судно-сейнер "Норд" со скидкой до 10% к стартовой цене в 1,6 млн грн из-за несостоявшихся ранее торгов. Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ, пишет Интерфакс-Украина.

"Торги (7 ноября – Прим. Ред.) не состоялись, поскольку ни один из зарегистрированных участников не уплатил гарантийный взнос для участия в торгах. Однако в этом нет трагедии. Арестованный сейнер "Норд" будет перевыставлен на торги со снижением цены в соответствии с правилами проведения электронных торгов арестованными активами АРМА и найдет своего покупателя", - заявил генеральный директор OpenMarket Виктор Вишнев. Снижение цены будет соответствовать выводу оценщика, но не более чем на 10%. Он также подчеркнул, что гарантийный взнос автоматически возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя.

Как отмечается в сообщении СЕТАМ, 7 ноября должны были состояться торги по продаже арестованного рыбацкого черноморского сейнера "Норд" (бортовой номер М -13-0057), на участие в которых зарегистрировалось 12 участников. При этом никто из участников вовремя не уплатил гарантийный взнос (81,3 тыс. грн) и система, согласно действующему законодательству, была вынуждена отказать им в регистрации.

Судно находится в Бердянском морском порту, построено в 1989 году в городе Азов (Россия). Его длина - 23,6 м, ширина - 6,5 м, мощность главного двигателя - 165 кВт, чистая вместимость - 32 тонны. Планируется, что средства от реализации поступят на счет АРМА в государственном банке и будут ждать решения суда.

Ранее "Страна" сообщала, что арестованное судно "Норд" пускают с молотка, чтобы не тратиться на его содержание. АРМА выставила на торги арестованный рыбацкий черноморский сейнер "Норд" со стартовой ценной в размере 1626,181 тыс. грн, с гарантийным взносом в 81,309 тыс. грн и минимальным шагом аукциона в 16, 262 тыс. грн. В октябре прокуратура АР Крым передала арестованное судно "Норд" в АРМА. В 2017 году на OpenMarket продали семь морских судов, в том числе рыбацкие лодки, химовозы и два российских танкера.