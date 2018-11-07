Полковника ВСУ, ответственного за мораль, поймали на взятке
Начальник управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск Олег Грунтковский был пойман на взятке. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.
По его информации, инцидент произошел 7 ноября. Полковник требовал и получил 1000 долларов за влияние на принятие решения относительно перемещения военнослужащего из одной воинской части в другую.
"Какие "морально-психологические" кадры - такие и печальные "достижения" в противодействии ПТСР и психологических проблем среди наших военных. Будем лупить эту скалу бездушности и дальше", - резюмировал Матиос.
Скриншот: Facebook/ Анатолій Матіос
Напомним, начальника таможенного поста "Рава-Русская" задержали за взятку.
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