В Саудовской Аравии подвергался пыткам и был убит еще один оппозиционный журналист и писатель - Турки бин Абдул Азиз аль-Джассер (Turki Bin Abdul Aziz Al-Jasser). Об этом сообщает Middle East Monitor.

По данным издания, журналиста убили в тюрьме через месяц после зверской расправы над Джамалем Хашогги. Аль Джассер был арестован в марте 2017 года за тайное ведение Twitter-аккаунта Kashkool, который раскрывал нарушения прав человека должностными лицами и членами королевской семьи. Его разоблачили саудовские шпионы в офисе Twitter в Дубае. По сообщению источников, шпионы были связаны с советником кронпринца Саудом аль-Кахтани. Он был отправлен в отставку в связи с расследованием убийства Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Турки бин Абдул Азиз аль-Джассер. Фото: twitter.com

Хашогги скончался 2 октября. Он прибыл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы о разводе, которые позволили бы ему жениться на турчанке. Невеста прождала его у ведомства несколько часов, после чего сотрудники учреждения заявили ей, что Хашогги давно покинул здание. Однако как стало известно позже, Хашогги не покидал стены дипломатического представительства, а был убит людьми, находившимися в консульстве.

Власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста через 18 дней после его гибели. Они сообщили, что Хашогги стал жертвой конфликта с лицами, находившимися тогда в консульстве. Позднее генпрокурор королевства назвал убийство 59-летнего журналиста преднамеренным. При этом сообщалось, что тело журналиста было обнаружено в колодце на территории саудовского генконсульства в Стамбуле. Турецкие власти настаивают на том, что убийство было спланированным и жестоким. По их версии, журналиста убили, расчленили и растворили в кислоте.

Ранее "Страна" сообщала, что Саудовская Аравия направляла в Стамбул "чистильщиков", чтобы замести следы убийства журналиста Хашогги.

Также в Турции выяснили, что журналиста Хашогги задушили сразу, как он зашел в здание саудовского консульства.