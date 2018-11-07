Соломенский районный суд Киева отменил передачу имущества аэропорта "Одесса" в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами. Об этом говорится в постановлении суда от 6 ноября.

"Ходатайство адвоката Посохова Валентина Сергеевича, поданное в интересах ООО "Одесса Аэропорт Девелопмент" - удовлетворить частично. Отменить примененную определением следственного судьи Соломенского райсуда от 29.03.2018 г. передачу в управление АРМА", - говорится в сообщении.

Решением отменено передачу пассажирского терминального комплекса, нескольких объектов жилой и нежилой недвижимости, а также 75% акций компании, владеющей аропортом.

Указывается, что решение обжалованию не подлежит.

Напомним, 29 марта, недвижимое имущество международного аэропорта "Одесса" и 75% акций компании, которая им владеет, передали в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.

В 2011 году, вопреки требованиям законодательства, состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта "Одесса" в пользу субъектов хозяйствования. Отчуждение состоялось в результате создания Одесским городским советом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" (бенефициарными владельцами которого на тот момент были известны местные одесские предприниматели) ООО "Международный аэропорт Одесса", в уставный фонд которого было передано имущество КП "Международный аэропорт Одесса".

В созданном ООО "Международный аэропорт" Одесса "местная община получила долю в размере 25% акций, остальные 75% акций отошли частным владельцам. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с июня 2016 года.

Как сообщала "Страна", аэропорт "Одесса" работает в штатном режиме, несмотря на арест имущества.

Напомним также, что авиакомпания "Атласджет Украина" начнет полеты из Одессы в Стамбул с ноября.