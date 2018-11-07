В среду, 7 ноября, утром, водители маршрутных автобусов в Ровно устроили драку на глазах у своих пассажиров. Они выясняли отношения кулаками и ногами, не обращая внимание на пассажиров. Ролик опубликовали в Facebook в группе "Типове Рівне".

На видео мужчины дерутся ногами, кричат друг на друга и бьют друг друга по голове, хватают за горло. Мужчины не обращают внимание на просьбы пассажиров прекратить мордобой и везти людей на работу, куда они опаздывают.

О причине драки не сообщается. Из видео понятно, что драка закончилась без особых травм для обоих мужчин.

Как сообщала "Страна", в Киеве родственники онкобольных подрались с полицией в здании Минздрава.

Напомним также, что националисты подрались под Радой с полицией сразу после выступления Порошенко.

Ранее в Умани националист и чиновница подрались из-за спора, в честь кого переименовывать улицу Челюскинцев.