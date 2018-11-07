Шевченковский районный суд Киева отпустил под личное обязательство без залога экстрадированного из Швейцарии бывшего председателя совета директоров и совладельца агрохолдинга "Мрия" Николая Гуту. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Андрея Лысенко пишет ЭП.

"Вчера (6 ноября - Прим. Ред.) Шевченковский райсуд, не учтя просьбу прокуратуры о содержании под стражей, принял решение отпустить под личное обязательство только что экстрадированного из Швейцарии в Украину гр. Г.", - заявил он. По словам Лысенко, следствие будет вести следственное управление ГУ НП Киева. "Процессуальное руководство - за столичной прокуратурой", - добавил он.

Фото: meta.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Украину экстрадировали экс-руководителя агрохолдинга Мрия Николая Гуту. Его разыскивали за совершение мошенничества на 800 миллионов гривен.