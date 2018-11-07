7 ноября, накануне похорон активистки Екатерины Гандзюк, которые проходят в Херсоне, активисты ультраправой организации С14 направились к местному зданию ГУ Нацполиции, чтобы потребовать у местных правоохрнителей расследовать ее убийство. Об этом сказано в телеграм-канале С-14.

По информации организации, на сегодняшний день никто не наказан за то, что в СИЗО по подозрению в совершении данного убийства удерживался Николай Новиков, также не расследован ряд других преступлений.

Националисты утверждают, что своим визитом они вынесли полиции Херсона предупреждение. Также они посетили управление СБУ.

Возле управления МВД активисты подожгли дымовую шашку, а также обрисовали здание трафаретами с изображением Гандзюк и требованиями посадить экс-помощника нардепа от БПП Паламарчука Игоря Павловского, которого обвиняют посредничестве между заказчиком и исполнителем убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Фото: t.me/C14_news

Напомним, сегодня, 7 ноября, в Херсоне прощаются с Екатериной Гандзюк. Ранее появились фото и видео с ее похорон.

Также мы писали, что сегодня же в Херсоне на территорию двора экс-помощника нардепа от БПП Паламарчука Игоря Павловского, которого обвиняют посредничестве между заказчиком и исполнителем убийства активистки Екатерины Гандзюк, неизвестные бросили коктейли Молотова, а на его заборе появились надписи: "Смерть Собаке" и "Убийца".