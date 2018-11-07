Сегодня, 7 ноября, на пленарном заседании Верховной Рады присутствовало недостаточное количество нардепов для принятия каких-либо решений, поэтому парламентарии ограничились лишь выступлениями. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

После предусмотренных регламентом выступлений парламентариев, для которых отведено полчаса в начале заседания, народные депутаты обсудили проект постановления о проведении парламентских слушаний, посвященных проблеме распространенности туберкулёза в Украине. Однако голосов народных депутатов не хватило, чтобы принять данное постановление.

По итогам рейтингового голосования за ратификации международных соглашений стало очевидно, что голосов для положительных голосований в сессионном зале Верховной Рады нет. Также народные депутаты рассмотрели законопроект (№6634) о первичной медицинской помощи на основах семейной медицины, однако голосование за него было отложено по той же причине.

К завершению пленарного заседания в сессионном зале находилось менее 100 народных депутатов. Согласно регламенту, в среду в Верховной Раде проходит только утреннее пленарное заседание. Во второй половине дня народные депутаты работают в комитетах.

Как сообщала "Страна", днем ранее генпрокурор Юрий Луценко вместе с отставкой устроил в Раде фестиваль нецензурной брани.

Также "Страна" сообщала, как в Раде создали свою следственную комиссию по делу Гандзюк.