Сегодня, на похороны Екатерины Гандзюк, которые проходят в областном дворце молодежи и студентов в Херсоне, не пустили главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева. Об этом сообщает УНН.

"Не пустили по просьбе близких и друзей Екатерины", - пояснил друг активистки Илья Зелинский.

На церемонию пришли около сотни человек, в том числе это родственники и близкие активистки. Отметим, что попрощаться с Гандзюк приехали ее знакомые из других городов Украины. Пришел и мэр Херсона Владимир Николаенко. От гроба ни на минуту не отходит отец Екатерины Виктор Гандзюк.

Появилась прямая трансляция с церемонии прощания.

Напомним, 31 июля неизвестные облили Екатерину Гандзюк кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Активистка перенесла 11 операций, однако скончалась в больнице 4 ноября от многочисленных ожогов кожи.

Ранее юрист Маси Найем заявил, что похоронами херсонской активистки Екатерины Гандзюк занимается горсовет Херсона, а не "Народный фронт", как сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Как сообщала "Страна", полиция обнародовала видео с показаниями и следственным экспериментом по делу Гандзюк.