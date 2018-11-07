Валютные кидалы Киева, ничуть не испугавшись скандала с радикалом Андреем Лозовым, которому в столице подсунули фальшивые евро, продолжают свой преступный промысел. Вчера, 6 ноября, гражданину Японии в районе улицы Лескова в центре Киева в пункте обмена валют при покупке 10 тысяч долларов вместо настоящей валюты подсунули поддельные "зеленые". Об этом "Страна" узнала из собственных информированных источников в МВД.

Японец узнал о мошенничестве уже в другом районе Киева, куда он уехал решать свои бизнес-вопросы. В другом обменнике, куда он обратился, лишь развели руками и сказали нужно было проверять деньги не отходя от кассы. Бизнесмен обратился полицию, которая открыла дело по ст.190 УК Украины - Мошенничество. Однако оперативники на условиях анонимности говорят, если не найдется видеозаписи внутри пункта обмена валют (чего преступники, само собой, не допустят), доказать мошенничество практически невозможно.

В полиции говорят, что преступления с фальшивой валютой - бандитский промысел из 90-х - снова расцветает буйным цветом в Киеве. Так, недавно прокуратура Киева отчиталась о поимке хозяина обменного пункта, где деньги не меняли, а под предлогом обмена просто крали. Схема была такая. 40-летний житель Киевской области заранее подыскал офисное помещение под пункт обмена валют на улице Жилянской и даже нанял на работу кассира. После чего разместил в интернете объявление об обмене валют по выгодному курсу.

29 октября в помещение пункта зашел клиент с намерением обменять 123 тыс. долларов. Деньги посетитель передал кассиру, которая в свою очередь отнесла деньги для обмена непосредственно злоумышленнику. Воспользовавшись этим, хозяин обменки забрал доллары и сбежал через окно. Правоохранителям удалось задержать его по горячим следам и изъять украденные доллары. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 475,7 тыс. гривень. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" выяснила, откуда у депутата-радикала Андрея Лозового появились фальшивые евро.

Также мы писали, что в Киеве кассир обокрал свой обменник и сбежал за границу.