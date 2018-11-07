7 ноября в Херсоне, на территорию двора экс-помощника нардепа от БПП Паламарчука Игоря Павловского, которого обвиняют посредничестве между заказчиком и исполнителем убийства активистки Екатерины Гандзюк, неизвестные бросили коктейли Молотова, также они написали на заборе его дома: "Смерть Собаке" и "Убийца". Об этом на странице в Facebook сообщает журналистка Марьяна Пьецух.

Как сообщает местное издание "Херсонцы", неизвестные прятали свои лица под балаклавами, а во двор они забросили не только коктейли Молотова, но и светошумовую гранату или взрывпакет. Также они заклеили камеры видеонаблюдения. Несмотря на возникновение сильного задымления, пожара на участке не возникло.

Журналистам Павловский рассказал, что не был даже знаком с активисткой, ее не видел и даже не звонил.

Фото: Facebook/ Mariana Pietsukh

Позже фото и видео акции выложили в своем телеграм-канале активисты ультраправой организации С-14. "Павловский по криминальному прозвищу "Собака" залег на больничный... Его дом от стыда немного загорелся", - сказано в сообщении.

Фото: t.me/C14_news

Также 7 ноября активисты бросили дымовую шашку в здание ГУ Нацполиции в Херсонской области. Там же они написали: "Убийц на нары".

Фото: Facebook/ Сергій Стерненко

Напомним, 7 ноября в Херсоне прощаются с Екатериной Гандзюк.

Также мы писали, что нардеп от БПП уволил своего помощника, которого назвали посредником в убийстве Гандзюк.