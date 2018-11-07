6 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс, которые Дональд Трамп назвал "потрясающим успехом" для республиканцев. Хотя скептики указывают, что демократы все же получили контроль над Палатой представителей, который является аналогом Верховной Рады (229 мест из 435). А вот в Сенате 51 из 100 членов поддерживает республиканцев.

Среди главных сенсаций промежуточных выборов - женский прорыв. В Палате представителей 90 мест получили женщины, впервые в Конгресс прошли две мусульманки, а также впервые в истории США в Конгресс попала женщина в возрасте 29 лет. "Страна" собрала информацию о самой молодой конгрессвумен Александрии Оказио-Кортес.

Политические взгляды

29-летняя латиноамериканка победила ветерана Демократической партии Джо Кроули на праймериз внутри партии, а затем - республиканца Энтони Паппасом, получив кресло в палате представителей от 14-го округа Нью-Йорка. Оказио-Кортес верит в бесплатное высшее образование, поддерживает программу медицинской страхования для малообеспеченных Obamacare, настаивает на ужесточении контроля за продажей оружия и призывает распустить иммиграционную полицию США.

Многие республиканцы считают ее даже не социалисткой, а коммунисткой. Девушка заявляет, что ее главная цель - борьба за интересы рабочего класса, к которому она себя причисляет.

О взглядах Оказио-Кортес также известно, что она занимает антиизраильскую позицию и готова поддерживать ХАМАС. "Палестинский народ заслужил фундаментальной человеческого достоинства, как и любой другой. Демократы более не могут хранить молчание по этому поводу", - заявила она после массовых столкновений на границе с Газой в день открытия посольства США в Иерусалиме, когда 14 мая погибли десятки людей и более тысячи были ранены.

Путь в политике

Мать политика - иммигрант из Пуэрто-Рико, в США она работала уборщицей и водителем автобуса. Сама Оказио-Кортес - уроженка Нью-Йорка. Она стала первым человеком в своей семье, получившим высшее образование. Девушка окончила Бостонский университет по специальности "экономика и международные отношения".

После университета она работала на двух работах, днем в госорганизациях, а по вечерам в баре, поскольку ее отец умер от рака и нужно было помогать матери.

К политике Оказио-Кортес прикоснулась еще во время учебы в вузе. Она работала в штабе сенатора Теда Кеннеди.

В 2016 году девушка помогала вести предвыборную кампанию еще одного демократа Берни Сандерса. В это время она покинула стойку бара и углубилась в политику.

Оказио-Кортез также была помощницей демократа и бывшей звезды сериала "Секс в большом городе" Синтии Никсон.

Фото: С Синтией Никсон

В 2017 году Оказио-Кортес решила заняться собственной предвыборной кампанией на праймериз среди демократов. Во время первичных партийных выборов она лично обходила жителей своего района и рассказывала о своей программе, ей удалось собрать около 300 тысяч долларов пожертвований на свою кампанию. От денег корпораций она отказалась. Ее соперник внутри партии, 56-летний демократ Джо Кроули, собрал на свою кампанию почти 3 миллиона долларов от спонсоров.

В итоге Оказио-Кортес набрала на праймериз 58% голосов, а Кроули - 42%, что стало большой неожиданностью.

Секрет популярности

Политтехнологи считают, что избирателей подкупает внешность и харизма Оказио-Кортес. Она обладает прекрасными ораторскими качествами и чувством юмора, поэтому многие жители Нью-Йорка поддерживают ее, потому что она им просто нравится.

Самый молодой политик-женщина в Конгрессе не сможет баллотироваться на выборах президента в 2020 году. Ей не будет необходимых 35 лет. Но в США уже говорят, что она может быть кандидатом на выборах 2024 или 2028 годов.

Фото: Instagram/ocasio2018

Как писала "Страна", Палата представителей, которая ранее контролировалась республиканцами, перешла к демократам. Но президентская Республиканская партия сохранила контроль над Сенатом и даже получили там еще больше мест. Реванш демократов стал легким прибоем вместо обещанного цунами.

На промежуточных выборах в Конгресс полностью переизбирается палата представителей, а также 35 из 100 сенаторов.