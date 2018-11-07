В поселке Славское Львовской области запретили использовать полиэтиленовые пакеты. Об этом со ссылкой на Львовский центр развития местного самоуправления сообщает "Громадське".

Известно, что решение было принято депутатами местной территориальной громады 24 октября. Внедрять его в жизнь планируют постепенно. На смену пакетам из полиэтилена придут биологические полимерные или бумажные, а также - многоразовые тканевые сумки.

По данным представителей ОТГ такое решение благотворно скажется на экологическом состоянии населенного пункта. Местные власти даже готовят специальную программу материального поощрения для образцовых субъектов хозяйствования.

Напомним, Киеврада рекомендует торговле отказаться от полиэтиленовых пакетов.

Также мы писали, что каждую минуту в мире используется 10 млн пакетов из полиэтилена.