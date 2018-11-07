Два наблюдательных полета проведет над Украиной многонациональная инспекционная группа США, Канады и Италии до 13 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

"Как сообщает Управление верификации Генерального штаба ВС Украины, в период с 5 по 13 ноября на территории Украины находится многонациональная инспекционная группа США, Канады и Италии. Цель визита - проведение двух совместных тренировочных миссий наблюдательных полетов с использованием самолета наблюдения Военно-воздушных сил США ОС-135В по Договору с открытого неба", - сказано в нем.

Отмечается, что проверка проводится в соответствии с Годовой национальной программой под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год, утвержденной Указом Президента от 28 марта 2018 года № 89/2018, Планом верификационной деятельности по международным договорам и соглашениям в области контроля над вооружениями в 2018 году, утвержденным министром обороны. Наблюдательные полеты проводятся для развития открытости и содействия наблюдению за выполнением действующих соглашений в области контроля над вооружениями.

Ранее "Страна" сообщала, что военные наблюдатели будут летать над Украиной.

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