В центре Киева, 6 ноября, коммунальщики демонтируют мемориал Героям Небесной сотни. Об этом сообщает ВВС.

По предварительным планам, совсем убирать крест и портреты погибших участников Евромайдана не будут. Их перенесут ближе к часовне, так заверили ранее в КГГА. В СБУ говорят, что на демонтаж получили согласие активистов.

Демонтировать мемориал запланировали еще в конце октября для проведения следственного эксперимента, который должен установить, откуда силовики расстреливали демонстрантов 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

Демонтажа памятника несколько месяцев требовали сами активисты, семьи Героев Небесной сотни и следователи, так как памятник мешал экспертами выяснить направления выстрелов с помощью лазеров.

Памятный крест мешает расставить манекены. К тому же, пока ландшафт не соответствует тому, что был в феврале 2014 года. Для проведения эксперимента прокуратуре нужно будет не менее 16 дней.

Как сообщала "Страна", в Сумах разгорается скандал вокруг жуткого памятника героям Небесной сотни.

Также "Страна" писала про памятник Небесной сотне в Борисполе, изображен полуголый козак Гаврилюк, который сражается с черным беркутом. При том, что Михаил Гаврилюк не погиб на Майдане и к Небесной сотне отношения, мягко говоря, не имеет.