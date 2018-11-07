В Киеве сотрудники СБУ задержали видеоблогера, который создал антиукраинский канал на одном из популярных видеохостингов. Об этом сообщает в среду пресс-центр СБ Украины

"В рамках открытого уголовного производства оперативники СБ Украины установили, что злоумышленник в 2015 году создал в интернете видеоканал, на котором по указанию представителей российских организаций подконтрольных спецслужбам РФ размещал антиукраинской контент для дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране".

Так, сотрудники спецслужбы выяснили, что мужчина ежемесячно выезжал в РФ, где проводил встречи, получал инструкции от кураторов, а также гонорары за проделанную работу и создание новых антиукраинских информационных проектов. Правоохранители изъяли у подозреваемого цифровое электронное оборудование, черновики с записями сценариев провокационных информационных видеороликов, которые имеют доказательственное значение. "По информации украинской спецслужбы для избежания ответственности за антиукраинской деятельности злоумышленник планировал переехать на территорию РФ, где с помощью кураторов уже обустроил студию", - сказано в сообщении.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.109 и 110 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, продолжается досудебное следствие.

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