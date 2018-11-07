Сегодня, 7 ноября, в Херсоне прощаются с херсонской активисткой и советником мэра города Екатериной Гандзюк, которая умерла 4 ноября в киевской больнице, после того, как ее облили серной кислотой.

Прощание с Екатериной Гандзюк проходит в областном дворце молодежи и студентов. На церемонии присутствуют ее друзья, родственники, коллеги, а также мэр города.

Ранее юрист Маси Найем заявил, что похоронами херсонской активистки Екатерины Гандзюк занимается горсовет Херсона, а не "Народный фронт", как сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Как сообщает Херсон Daily планируется, что траурная церемония продолжится до 15:00.

Фото: khersondaily.com

Фото - ВВС

Также "Страна" писала о том, что нардеп от БПП уволил своего помощника, которого назвали посредником в убийстве Гандзюк.

Как сообщала "Страна", полиция обнародовала видео с показаниями и следственным экспериментом по делу Гандзюк.