В Херсоне прощаются с Екатериной Гандзюк. Появились фото и видео
Сегодня, 7 ноября, в Херсоне прощаются с херсонской активисткой и советником мэра города Екатериной Гандзюк, которая умерла 4 ноября в киевской больнице, после того, как ее облили серной кислотой.
Прощание с Екатериной Гандзюк проходит в областном дворце молодежи и студентов. На церемонии присутствуют ее друзья, родственники, коллеги, а также мэр города.
Ранее юрист Маси Найем заявил, что похоронами херсонской активистки Екатерины Гандзюк занимается горсовет Херсона, а не "Народный фронт", как сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
Как сообщает Херсон Daily планируется, что траурная церемония продолжится до 15:00.
Фото: khersondaily.com
Фото - ВВС
Также "Страна" писала о том, что нардеп от БПП уволил своего помощника, которого назвали посредником в убийстве Гандзюк.
Как сообщала "Страна", полиция обнародовала видео с показаниями и следственным экспериментом по делу Гандзюк.