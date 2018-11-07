Игрок сборной Украины и полузащитник лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко на YouTube-канале ФФУ ответил на вопросы болельщиков. В роли журналиста выступил его партнер по сборной, игрок Манчестер Сити Александр Зинченко.

Видео: Football Federation of Ukraine

- Андрей, твои впечатления от АПЛ?

- Это самая сильная лига в мире, в которой нелегко играть. Я так думал до перехода в Вест Хэм - и после переезда в Англию лишь убедился в этом. Когда говорили, что в Премьер-лиге огромные скорости, я не верил. Не думал, что они могут отличаться от той же Лиги чемпионов, в которой я провел достаточно матчей. Но в первой моей игре в основе Вест Хэма, против Эвертона, я уже на 20-й минуте едва не задохнулся. Конечно, тогда еще проходила адаптация, в предыдущих четырех поединках я не выходил в старте. Однако я на самом деле понял, почему так говорят о скорости в АПЛ. Когда проведешь несколько матчей, то становится легче.

Также местные арбитры не мешают играть в футбол, не свистят мелкие фолы. Если сравнивать чемпионаты Англии и Украины, то у нас нарушения фиксируют гораздо чаще. Как ребятам играть в таких условиях? Это уже не футбол, а ходьба.

- Кто лучше - Евгений Коноплянка или Фелипе Андерсон?

- Оба сильные футболисты, у каждого из которых есть свои сильные стороны. Андерсон может сыграть и на фланге, и под нападающим. Однако и Коноплянка выступает на высоком уровне. Не могу выделить кого-то одного.

- Хотел бы в напарники по атаке в Вест Хэме Артема Милевского?

- Я не знаю, как сейчас Артем выглядит на футбольном поле. Но из наших поединков за киевское Динамо я помню, насколько он классный игрок. Милевский, пожалуй, один из самых сильных футболистов среди тех, с кем мне приходилось выступать в одной команде. Не каждый игрок способен сделать такую ​​передачу, которую может отдать он.

- Кто самый веселый в Вест Хэме?

- Веселый игрок - Марк Нобл. Он любит пошутить, но это не всегда получается. Однако за попытку его можно выделить.

- До скольких лет планируешь играть?

- Как здоровье позволит. Когда я увижу, что уже не тяну свой уровень, где-то не успеваю, то придется уйти. Все мы не вечны.

- Думал, где будешь завершать карьеру?

- Пока об этом не задумывался. Я не такой уж и старый - всего 29 лет. А в душе мне все 18.

- После завершения карьеры станешь тренером?

- Я не знаю, как оно будет в будущем. Могу сказать, что веду свои записи, записываю те тренировки, которые мне нравятся. Это касается всех наставников, с которыми я работал. Просматриваю ролики на YouTube. Я готовлюсь к тренерской работе, хочу попробовать себя в этом.

...Когда пришло время зачитывать очередной вопрос о друзьях Александр Зинченко в шутку сказал: "Я вижу, что ты тянешься, хочешь быть в моей компании. Ты же понимаешь, что это может быть не взаимно иногда".

На что Ярмоленко слегка потролил своего товарища.

"Теперь я отвечу. Зинченко - хороший парень, но у него есть один недостаток. Он видит камеру, бежит к ней, "Снимите меня, пожалуйста, снимите". Вот мы пишем интервью, на твоем месте должен сидеть журналист, но почему-то сидишь ты. Я вот этого вообще понять не могу".



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