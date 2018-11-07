7 ноября утром в Киеве наблюдался густой туман. Запечатленный с высоты птичьего полета при помощи дрона, он выглядит впечатляюще. Видеозапись опубликована на странице Dronarium Украина в Facebook.

"А теперь пост не про Луценко! Сегодня утром Киев окутало неимоверно красивым туманом! Просто насладитесь видами украинской столицы!" - сказано в подписи к ролику.

На кадрах видны центральные районы города, правительственные здания, Софиевская площадь, а также величественный монумент Родина-мать в густых клубах тумана.

Видео: Facebook/ Dronarium Украина

Напомним, синоптик посоветовала украинцам готовиться к сильным туманам и редкой изморози.

Также мы публиковали видео, как туман-"молоко" в США вызвал жуткие массовые аварии на дорогах.