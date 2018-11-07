По результатам летнего сезона 2018 года по сравнением с прошлым годом сократился период брони в отелях юга Украины с семи до четырех дней, при этом украинцы стали чаще летом ездить отдыхать в Карпаты. Об этом рассказал исполнительный директор управляющей компании Ribas Hotels Group Андрей Маренчук, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, это был непростой летний сезон. "Срок бронирования в южном регионе значительно сократился, период раннего бронирования – также. Средняя длительность брони в этом сезоне – четыре дня, в прошлом году – семь дней", - сказал он. Маренчук отметил, что это один из главных факторов оценки туристического рынка.

Также представитель компании считает, что уменьшение этого показателя свидетельствует о низком уровне маркетингового продукта большинства курортных гостиниц страны. Он полагает, что Каролино-Бугаз, Грибовка, Очаково, Затока и Коблево стали курортами "последнего момента", то есть их выбирают в последнюю очередь, если не удалось уехать на заграничный курорт. "Это самый плохой маркетинговый продукт из существующих. Его приобретают в последнюю очередь, потому что другие факторы не сыграли: например, не хватило времени поехать в Египет или Турцию на 10 дней, поэтому съездили в Затоку на трое суток", - рассказал Маренчук.

Он также считает, что в борьбе за гостя, предпочитающего приехать в Украину на длительный срок, отечественные курорты проигрывают иностранным, в первую очередь, из-за отсутствия развитой инфраструктуры гостиниц. "Если в Турции строят гостиницу в среднем на 300 номеров, то в нашем регионе такой объект считается очень крупным. А если у гостиницы небольшой номерной фонд, то встраивать бассейн, устанавливать водные горки и другую развлекательную инфраструктуру нерентабельно", – сказал эксперт.

Вместе с тем Маренчук констатировал возросшую конкуренцию с карпатскими гостиницами. По его словам, туризм в Карпатах стремительно развивается, поскольку горы рассматривают уже не только в ракурсе зимнего "Буковеля", но и бронируют карпатские гостиницы и в летний сезон.

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