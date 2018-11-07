В России заявили, что анонсированные Госдепартаментом США санкции в отношении России, являются незаконными. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы считаем эти рестрикции, введенные США в отношении России, незаконными, соответственно, так же будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в Госдепартаменте США анонсировали введение дополнительных санкций в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после инцидента в британском Солсбери. Новый запрет может затронуть кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров.

Напомним, 27 августа Вашингтон ввел в действие первый пакет американских санкций против России, внедренных за химическую атаку в Британии. Анонс первой порции санкций привел к падению рубля до двухлетнего минимума. На первом этапе под запрет попал экспорт технологий, которые могут использоваться в военных целях. А уже в ноябре может быть введен второй, "драконовский" пакет санкций, говорил в то время Госдепартамент.

Кстати, у российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа намечена встреча на 11 ноября. У Трампа хотят перенести встречу из Парижа на саммит G20 в Буэнос-Айресе.

Ранее "Страна" сообщала, что Госдеп из-за дела Скрипалей готовит доклад о химоружии в России, от которого зависит новый пакет санкций.