7 ноября Кабмин Украины выделил 500 миллионов гривен на выплату зарплат шахтерам и покрытие убытков государственных шахт. Об этом со ссылкой на слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана сообщает "Экономическая правда".

Так, он сообщил, что 7 ноября было принято о выделении денег, чтобы покрыть убытки и выплатить зарплаты, а также добавил, что министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик представит программу реформирования украинских шахт, чтобы обеспечить конкурентную цену угля с госшахт.

Напомним, в начале октября в Кривом Роге 40 шахтеров в знак протеста отказались выходить из шахты из-за долгов по зарплате.

А в конце уже месяца горняки шахты имени Капустина государственного предприятия "Лисичанскуголь" (Лисичанск, Луганская область) бастовали под землей, требуя выплаты долгов по зарплате.

Кроме того, 2 ноября в центре Львова шахтеры перекрыли движение, требуя выплатить зарплату.