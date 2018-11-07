В среду, 7 ноября, донецкий Шахтер сыграет в четвертом туре Лиги чемпионов с Манчестер Сити. Чемпиона Украины ждет серьезнейшее испытание, но команда настроена на борьбу.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко рассказал о планах команды на матч, передает Футбол 1.

"Лучше показать хороший футбол, играть как в обороне, так и в атаке, чем сидеть 90 минут в защите, уйти с языком на плече и ничего не увезти из Манчестера. С такими командами нужно играть и не бояться.

Манчестер Сити - команда, которая любит играть с мячом и доминировать на поле. Мы это видели во всех матчах, в которых они играли. Только, по-моему, Ливерпуль у них смог мяч дома отыграть в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. А так команда постоянно контролирует мяч, у них очень быстрые, техничные, умные футболисты, которые быстро принимают решения. Поэтому идеально, конечно, нейтрализовать их сильные стороны, сыграть грамотно в обороне и использовать свои моменты в контратаке", - рассказал Тарас Степаненко перед игрой.

Матч начнется в 22.00 по киевскому времени, в прямом эфире его покажет канал Футбол 2. А "Страна" в 21.00 начнет онлайн-репортаж из Манчестера.

Напомним, что Фонсека перед игрой заявил, что скандал вокруг Манчестер Сити не повлияет на игру.