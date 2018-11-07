В Луцке в среду, 7 ноября, шахтеры проводят митинг с требованием погасить задолженности по зарплате, а также профинансировать достройку шахты № 10 Нововолынская, сообщает Волынь Рost.

Фото: volynpost.com

Более полусотни горняков прошли с плакатами к Волынской областной государственной администрации, чтобы озвучить там свои требования. Основные из них - это погашение задолженности по зарплате за три месяца (август, сентябрь, октябрь) и выделение средств на достройку шахты № 10 Нововолынская. Митингующие также отмечают, что их акция - это акт солидарности с горняками всей Украине, у которых аналогичная ситуация с финансированием шахт. До этого, по словам горняков, аналогичные акции они устраивали в Киеве и Нововолынске.

Фото: volynpost.com

Ранее "Страна" сообщала, что горняки в Луганской области продолжают подземную забастовку, несмотря на госпитализацию одного шахтера.

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