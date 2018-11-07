Среднестатистический украинец каждый месяц тратит на продукты питания около 3086 гривен. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Государственную службу статистики.

Согласно сообщению, на мясо и рыбу идет обычно 500 гривен, на молочные продукты – около 300 гривен, на овощи – 175 гривен, по 153 гривен – на хлеб и кондитерские изделия. Еще меньше средств уходит на фрукты, сахар и яйца – около 100 гривен.

Отметим, что при этом уровень минимальной зарплаты в Украине составляет 3723 грн. Эта сумма зависит от прожиточного минимума и не соответствуют ни стандартам Международной организации труда, ни общепринятой мировой практике, ни украинской Конституции.

Также напомним, что в Украине стоимость хлеба к концу года возрастет в среднем на 5% из-за роста минимальных зарплат. И если в Литве можно приобрести самый дешевый килограмм белого хлеба за 13,1 грн, Польше - по 17,8 грн, то в Украине - по 19,2 грн. При этом вероятно, что хлеб в этих странах мог быть испеченным с украинского зерна.

Как сообщала "Страна", в Кабмине предложили парламенту установить с 1 января 2019 года прожиточный минимум в 1 853 гривны, а минимальную зарплату - 4 173 гривны.