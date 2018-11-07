Украинцы тратят на продукты почти всю минимальную зарплату
Среднестатистический украинец каждый месяц тратит на продукты питания около 3086 гривен. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Государственную службу статистики.
Согласно сообщению, на мясо и рыбу идет обычно 500 гривен, на молочные продукты – около 300 гривен, на овощи – 175 гривен, по 153 гривен – на хлеб и кондитерские изделия. Еще меньше средств уходит на фрукты, сахар и яйца – около 100 гривен.
Отметим, что при этом уровень минимальной зарплаты в Украине составляет 3723 грн. Эта сумма зависит от прожиточного минимума и не соответствуют ни стандартам Международной организации труда, ни общепринятой мировой практике, ни украинской Конституции.
Также напомним, что в Украине стоимость хлеба к концу года возрастет в среднем на 5% из-за роста минимальных зарплат. И если в Литве можно приобрести самый дешевый килограмм белого хлеба за 13,1 грн, Польше - по 17,8 грн, то в Украине - по 19,2 грн. При этом вероятно, что хлеб в этих странах мог быть испеченным с украинского зерна.
Как сообщала "Страна", в Кабмине предложили парламенту установить с 1 января 2019 года прожиточный минимум в 1 853 гривны, а минимальную зарплату - 4 173 гривны.