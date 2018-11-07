Член Высшего совета правосудия, адвокат Павел Гречковский, которого суд признал невиновным и оправдал в деле о якобы попытке мошенническим путем получить $500 000, ожидает извинений от генпрокурора Юрия Луценко. Об этом он сказал в интервью Украинским новостям.

"Добиться извинений можно разными путями, в том числе через суд. Но я не хотел бы этого делать, мне будет достаточно, если генпрокурор просто выступит в СМИ и признает свою ошибку в незаконном преследовании",- сказал он. По его словам, даже если он этого не сделает, то Бог ему судья.

Также он не намерен требовать в суде материальной компенсации в связи с тем, что был оправдан судом. "По таким искам деньги будут компенсироваться из государственного бюджета страны, в которой идет война. Я не считаю правильным этим заниматься. Лучшей компенсацией я считаю подтверждение приговора в апелляции и потом – в Верховном суде",- сказал он.

Он отметил, что за время судебного разбирательства, на "его голове прибавилось седых волос". Гречковский подчеркнул, что никак не влиял на судей, которые принимали решение по его делу, однако признал, что до передачи дела в суд в отношении двух судей из судебной коллегии рассматривал дисциплинарные жалобы.

Напомним, речь идет о событиях двухлетней давности, согласно фабуле которых арбитражный управляющий Олег Шкляр и Гречковский якобы взялись за $500 тысяч обеспечить вынесение "правильных решений" по одному из хозяйственных споров в судах трех инстанций. Но за год, рассмотрев их дело по существу, судьи вынесли оправдательный приговор обвиняемым.

Фото: пресс-служба ВСЮ

Ранее "Страна" анализировала, почему оправдание Гречковского может стать поворотным в украинском правосудии.

Также мы писали о том, что в ГПУ решили оспорить оправдательный приговор по делу Гречковского.