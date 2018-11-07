При строительстве и реконструкции дорог в Украине теперь нужно будет обязательно прокладывать кабельную канализацию. Соответствующую норму инициирует Министерство инфраструктуры Украины, пишет "Интерфакс".

Отметим, что данная норма, по задумке министерства, должна быть прописана в государственных строительных нормах строительства дорог, на нее не должно влиять, какой подрядчик выполняет работы. При этом сообщается, что расчетная стоимость прокладки 100 км кабельной канализации в процессе строительства или реконструкции автодороги составляет около $0,5 млн.

При этом распорядителем кабельной дорожной инфраструктуры, скорее всего, будет новосозданное госпредприятие, подчиняющееся Мининфраструктуры.

В случае принятия данной нормы до конца текущего года уже в 2019-м кабельная инфраструктура может быть проложена вдоль 7 тыс. км дорог, которые планируется отремонтировать и построить в следующем году.

Напомним, в Мининфраструктуры жалуются, что в Киеве и Николаеве зимой нечем будет солить дороги.

Также мы писали, что Мининфраструктуры попросило у Минобороны списанную военную технику для борьбы со снегом.