Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 7017 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, касающихся ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Об этом сообщает "112 Украина".

Документ предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет за пересечение госграницы с целью причинения вреда интересам государства либо лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, либо представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска, или без необходимых документов или с документами с недостоверной информацией.

Если такое нарушение совершено повторно или группой лиц, ответственность ужесточается: лишение свободы от 3 до 5 лет. Самое суровое наказание предусматривается за такое нарушение с применением оружия - лишение свободы на срок до 8 лет.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Согласно ст. 13 закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" въезд в Украину иностранцу или лицу без гражданства могут запретить для обеспечения нацбезопасности или охраны общественного порядка; для охраны здоровья жителей Украины; при даче лицом заведомо ложных сведений или поддельных документов. Также - если лицо нарушило в пункте пропуска правила пересечения границы или не выполнило требования пограничников, если во время предыдущего пребывания в Украине иностранец не выполнил решение суда, или же если лицо незаконно посетило временно оккупированную территорию государства.

Соавтор документа Ирина Луценко озвучила ряд предложений, которые будут учтены в законопроекте при подготовке его ко второму чтению. По ее словам, в законопроекте будет установлена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию. Будет также установлена уголовная ответственность за пересечение госграницы для лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины, а также лицам, которые являются представителями силовых структур государства-агрессора.

"Будут внесены изменения в ст.216 Уголовного процессуального кодекса Украины, и установлена подследственность указанного уголовного правонарушения Службы безопасности Украины", - сказала представитель президента в Верховной Раде.

В то же время она отметила, что в законопроекте будет закреплена уголовная ответственность за незаконное пересечение линии разграничения.

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