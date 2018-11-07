Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что реорганизация Государственной службы по вопросам ветеранов в министерство должна начаться уже на следующей неделе. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам премьера, ветераны должны сами согласовать кандидатуру руководителя нового министерства. Также Гройсман сообщил, что утром 7 ноября обсуждал новую структуру с группой нардепов.

"В ближайшие недели мы могли бы предложить реформу самой государственной службы как центрального органа исполнительной власти", - сказал Владимир Гройсман.

По его словам, задача правительства - создать мощный институт, в котором будут сосредоточены, в том числе, и финансовые ресурсы для формирования политики в этой сфере.

Напомним, 7 ноября под зданием Кабмина националисты требуют создать Министерство ветеранов и не оттягивать его появления по политическим мотивам.

Также мы писали, что еще летом у Порошенко поддержали кандидатуру Ирины Фриз на должность министра по делам ветеранов.