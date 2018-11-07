Сегодня в Верховной Раде было организовано костюмированное представление.

Народные депутаты, которых Россия внесла в санкционный список, решили написать ответ Владимиру Путину. Для этого политики нарядились в вышиванки, шапки из каракуля и соболя, а также взяли гусиное перо, которое должно было сойти за ручку. Таким образом нардепы провели аналогию с картиной Ильи Репина "Запорожцы", более известной как "Запорожцы пишут письмо турецкому султану".

Текст письма российскому президенту опубликовал нардеп Алексей Гончаренко, ранее прославившийся выступлениями с реквизитом в ПАСЕ.

"Українські депутати — Путіну!

Ти, президент, чорт московський, і проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера секретар!

Який ти в чорта лицар, коли голим задом їжака не вб’єш? Не будеш, сучий ти сину, синів українських під собою мати. Твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою.

От так тобі український народ висловив, плюгавче. Не будеш ти і свиней християнських пасти.

Тепер кінчаємо, бо число знаємо і календар маємо, місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і у вас, за це поцілуй у дупу нас!".

Спасибо коллегам-депутатам: Владислав Севрюков, Олег Барна, Григорий Шверк, Рефат Чубаров, Оксана Юринець, Богдан Онуфрикта Григорій Тіміш".

Этот перфоманс вызвал неоднозначную реакцию соцсетей. "Страна" приводит наиболее яркие отзывы.

Письмо турецкого султана казакам

Но для начала давайте вспомним об оригинальном письме запорожцев турецкому султану, по мотивам которого депутата и сделали свое обращение.

В ходе войны 1672—1681 годов османский султан, прежде чем отправить войска в Запорожскую Сечь, изложил в письменной форме требование - покориться ему без боя.

"Я, султан и владыка Блистательной Порты, сын Ибрагима I, брат Солнца и Луны, внук и наместник Бога на земле, властелин царств Македонского, Вавилонского, Иерусалимского, Великого и Малого Египта, царь над царями, властитель над властелинами, несравненный рыцарь, никем не победимый воин, владетель древа жизни, неотступный хранитель гроба Иисуса Христа, попечитель самого Бога, надежда и утешитель мусульман, устрашитель и великий защитник христиан, повелеваю вам, запорожские казаки, сдаться мне добровольно и без всякого сопротивления и меня вашими нападениями не заставлять беспокоиться.

Султан турецкий Мехмед IV".

Ответ запорожских казаков

"Ти, султан, чорт турецький, i проклятого чорта син і брат, самого Люцеферя секретарь. Який ти в чорта лицар, коли голою сракою єжака не вб'єш?! Чорт ти, висрана твоя морда. Hе будеш ти, сукiн син, синiв християнських пiд собою мати, твойого вiйска ми не боїмося, землею i водою будем биться з тобою, враже ти розпроклятий сину! Распроно йоб твою мать! Вавилонський ти жихась, Македоньский колесник, Iєрусалимський бравирник, Александрiйський козолуп, Великого і Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Каменецький кат, у всего свiту i пiдсвiту блазень, самого гаспида онук, а нашого хуя крюк. Свиняча ти морда, кобиляча срака, рiзницька собака, нехрещений лоб, ну і мать твою йоб. От так тобi Запоріжцi відказали, плюгавче. Не будеш ти i свиней христiанських пасти. Теперь кончаємо, бо числа не знаємо i календаря не маємо, мiсяць у небi, год у книзі, а день такий у нас, який i у вас, за це поцілуй в сраку нас!..

Пiдписали: Кошевой атаман Иван Сирко Зо всiм кошем Запорожськiм".

История создания картины

В 1870-х годах этнограф Новицкий нашел копию ответа запорожцев турецкому султану, сделанную в XVIII веке. Он передал ее историку Яворницкому, который однажды зачитал ее, как курьез, своим гостям, среди которых был и Илья Репин. Художник заинтересовался сюжетом и в 1880 году начал первую серию этюдов. В 1891 году работа над огромным панно (2,03×3,58 м) была завершена.

В одном из своих писем Репин рассказывал: "Наше Запорожье меня восхищает этой свободой, этим подъемом рыцарского духа. Удалые силы русского народа отреклись от житейских благ и основали равноправное братство на защиту лучших своих принципов веры православной и личности человеческой...".

Сейчас картина представлена в постоянной экспозиции Русского музея в Санкт-Петербурге.

"Не очень троллинг получился"

Многих пользователей соцсетей креатив депутатов не вдохновил.

Евгений Хурсин, комментируя событие, использовал хештеги "так победим" и "теперь заживем":

"Депутаты ВР попавшие под российские санкции нарядились в казаков и написали письмо Путину

Как бы повторяя сюжет знаменитой картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"

Не очень конечно тролинг получился. Мягко говоря".

По мнению Андрея Блинова, выбор в проведении аналогий у народных депутатов "на самом деле значительно шире".

Блогер Анатолий Шарий также не сильно в восторге от ситуации:

"Продолжение статуса о тупых. "Ото потролили ватку". Парламентарии в Парламенте страны, решившей все свои проблемы, сыграли сценку с написанием письма Путину. Как будто дабы особо подчеркнуть абсурдность происходящего в высшем законодательном органе цирка, пишут через пластиковый файл. Самый конченый парламент за все время".

По какому принципу в РФ отобрали фигурантов санкционного списка и чем это грозит украинскому бизнесу - в материале "Страны".