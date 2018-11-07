Государственное предприятие "СЕТАМ" не смогло провести торги по продаже арестованного российского рыболовецкого судна "Норд". Об этом свидетельствует информация, опубликованная в системе электронного аукциона OpenMarket.

Аукцион был назначен на 7 ноября. Судно оценивалось в 1 626 181 грн. Шаг аукциона должен был составить 16 261 грн. Всего было зарегистрировано 12 заявок от участников аукциона, однако все они были отклонены, поэтому торги не состоялись. Причина такого решения не разглашается.

На сайте торгов также опубликованы характеристики лота: рыболовное судно "Норд", средний черноморский сейнер, построенный в Азове в 1989 году, основной материал - сталь.

Скриншот: setam.net.ua

Напомним, арестованное судно "Норд" решили пустить с молотка, чтобы не тратиться на его содержание.

Также мы писали, что в Украине закрыты все административные дела по задержанному российскому сейнеру "Норд".