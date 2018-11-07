Президент Украины Петр Порошенко призывает делать выводы из слов президента РФ Владимира Путина, что Россия зиждется на Русской православной церкви и ядерном оружии. Об этом Порошенко сказал на Международной конференции высокого уровня "Уроки гибридного десятилетия: Что надо знать для успешного движения вперед" в среду в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

"Русская православная церковь является элементом российской политической системы. Кто это сказал? Путин. Сказал, что Россия держится на двух столпах: на Русской православной церкви и ядерном оружии. Мы должны выводы из этого делать", - сказал Порошенко.

"Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня – как защитить Русскую православную церковь в Украине? Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", - заявил президент.

Порошенко также выразил надежду, что Вселенский патриарх Варфоломей не будет тянуть с решением о проведении в Украине объединительного собора по созданию единой поместной православной церкви, и объединенная церковь скоро получит Томос об автокефалии.

Президент Украины в своем заявлении, вероятно, имел ввиду недавнее высказывание Путина по поводу использования ядерного оружия Россией во время заседания дискуссионного клуба "Валдай" 18 октября. "В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто все сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют", - сказал Путин.

Во время данного выступления упоминаний об РПЦ не было.

Правда, тезис о том, что в основе российской государственности лежит православие проводится в выступлениях Путина довольно часто.

Ранее "Страна" сообщала, что у Порошенко исключили встречу с Владимиром Путиным в Париже.

Также мы писали, что у Путина объяснили, почему Порошенко не внесли в санкционный список.