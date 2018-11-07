В среду, 7 ноября, в правительственном квартале Киеве, кроме акции протеста "евробляхеров", проходит еще один крупный митинг. Представители националистических организаций требуют от правительства создать в Украине Министерство ветеранов. Об этом сообщает "Информатор".

Под стенами здания Кабмина около 300 человек требуют от правительства не затягивать в политических целях создание этого министерства. Среди них - члены Единого союза патриотов Украины, Национальных дружин, Национального корпуса и Ветеранского братства, бойцы батальона "Айдар", ветераны АТО. По их мнению, Министерство ветеранов должно полностью обеспечивать социальную защиту тех украинцев, которые принимали участие в боевых действиях, в том числе, на востоке страны. Активисты утверждают, что существующие общественные структуры и организации, занятые в данной сфере, коррумпированы и слишком погрязли в бюрократии.

Также возле здания Кабинета министров проходит небольшой пикет, участниками которого стали люди, одетые в ростовые костюмы белых куриц. Всего их около пяти, они сообщают, что не представляют ни одну из организаций, а просто полагают, что сейчас куры в нашей стране живут лучше людей и выступают за улучшение жизни украинцев, повышение зарплат и понижение тарифов.

Видео: Facebook/ Информатор Киев

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, Грушевского, Институтская, Крещатик, Европейская и Парковая в Киеве 7 ноября заблокированы "евробляхерами", которые проводят акцию протеста.

Также мы писали, что полиция перекрыла правительственный квартал в центре Киева и перешла на усиленный режим несения службы из-за массовых акций, которые проходят 7 ноября в центре Киева.