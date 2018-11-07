Депутаты Верховной Рады, которые попали под недавние санкции России, написали письмо президенту РФ Владимиру Путину в стиле известного письма запорожцев турецкому султану. Об этом сообщает нардеп от БПП Алексей Гончаренко в Facebook.

"Велосипед выдумывать не стали. Наши предки козаки уже подали пример, как вести переговоры с врагами на международном уровне. Конечно же, прошло много времени и адресат послания изменился. Но слова, которые все предельно ясно объясняют - остались", - сообщил Гончаренко и привел текст письма.

"Українські депутати — Путіну! Ти, президент, чорт московський, і проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера секретар! Який ти в чорта лицар, коли голим задом їжака не вб’єш? Не будеш, сучий ти сину, синів українських під собою мати. Твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою. От так тобі український народ висловив, плюгавче. Не будеш ти і свиней християнських пасти. Тепер кінчаємо, бо число знаємо і календар маємо, місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і у вас, за це поцілуй у дупу нас!", - сказано в письме.

Также он приводит фото процесса написания.

Любопытно, что на этом фото депутаты пишут письмо, не вынимая его из файла.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Россия ввела санкции против 322 граждан Украины и 68 компаний.

Также мы публиковали полный список украинцев, против которых Россия ввела санкции.