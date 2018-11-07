Украинского журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, этапировали в исправительную колонию в Кировской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил лишенный адвокатского статуса в РФ Марк Фейгин, который защищает интересы украинца.

"Украинский журналист Роман Сущенко этапирован в ИК-11 в Кировскую область (г.Кирово-Чепецк, д.Утробино) «для отбывания наказания»", - написал Фейгин.

Скриншот: Facebook/ Марк Фейгин

Напомним, собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. 4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко вину не признал. По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков "ДНР" на Мариуполь.

Также мы писали, что журналист не признает свою вину, но готов подписать прошение о помиловании. Он не считает, что оно свидетельствует об обратном. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.