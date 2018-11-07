Государственный департамент США заявил во вторник, 6 ноября, что введет дополнительные санкции в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после применения химвещества против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Англии. Об этом пишет Reuters.

"Сегодня департамент проинформировал Конгресс, мы не можем подтвердить, что Российская Федерация соблюдает условия", - сказала пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Госдепартамент в августе угрожал России дополнительными санкциями после 90 дней, если она не докажет, что в дальнейшем будет придерживаться условий закона США о химическом и бактериологическом оружии 1991 года. Согласно закону, Россия должна была прекратить использование нервного агента "Новичок", который использовался при отравлении Скрипаля и его дочери Юлии в марте, и обязаться не использовать химическое оружие против собственных граждан, а также позволять проверки на местах таким организациям, как ООН.

Напомним, 27 августа Вашингтон ввел в действие первый пакет американских санкций против России, внедренных за химическую атаку в Британии. Анонс первой порции санкций привел к падению рубля до двухлетнего минимума. На первом этапе под запрет попал экспорт технологий, которые могут использоваться в военных целях. А уже в ноябре может быть введен второй, "драконовский" пакет санкций, говорил в то время Госдепартамент.

Кстати, у российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа будет встреча в Париже 11 ноября.

Ранее "Страна" сообщала, что Госдеп из-за дела Скрипалей готовит доклад о химоружии в России, от которого зависит новый пакет санкций.