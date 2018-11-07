В среду, 7 ноября, в выездном матче Лиги чемпионов Шахтер встретится с Манчестер Сити в Англии. "Горнякам" с четвертой позиции в группе F необходима только победа.



"Это будет сложнейший матч", - сказал перед игрой главный тренер Шахтера Паулу Фонсека. В прошлый раз в Харькове Шахтер уступил Ман Сити со счетом - 0:3. Если Манчестер Сити сегодня одержит победу, а Хоффенхайм проиграет Лиону, то англичане досрочно выйдут в плей-офф.

Cвисток венгерского судьи Виктора Кашшаи прозвучит в 22:00. Онлайн трансляция будет доступна на телеканале Футбол 2. "Страна" ведет текстовый онлайн репортаж.

21:37 Перед сегодняшнем матче в активе МанСити три подряд домашних поражения в Лиге чемпионов со счетом 1:2. Минувший раз "голубые" проиграли французскому "Лиону".

Видео: youtube.com/ELLO

21:28 "Мы прекрасно понимаем, что у этой команды буквально нет слабых сторон. Мы просто должны хорошо обороняться. Вот это рецепт на эту игру.", - сказал за полчаса до игры наставник "горняков" Паулу Фонсека.



Он добавил, что "самое главное - оставаться самими собой и показывать тот футбол, который мы показываем всегда".

21:23 Перед матчем расположение Шахтера посетили экс-футболисты нашей команды Элано Блумер и Бернард. Также на трибунах ожидаются родственники португальского тренерского штаба горняков.

21:14 В стартовом составе "Манчестер Сити" впервые в Лиги Чемпионов выйдет Александр Зинченко.

"Манчестер Сити": Эдерсон, защитники: Уокер, Стоунс, Лапорт, Зинченко, полузащитники: Фернандиньо, Д.Сильва (к), Б.Силва, нападающие: Стерлинг, Марез, Жезус



В резерве у Хосепа Гвардиолы: Мурич, Данило, Гюндоган, Делф, Отмаенди, Агуэро, Зане

Шахтер: Пятов, защитники Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, полузащитники Степаненко, Майкон - Болбат, Коваленко, Тайсон, нападающий Мораес.

Паулу Фонсека также готов выпустить: Шевченко, Бутко, Хочолава, Кайоде, Дентиньо, Патрик, Нем.

Фото: shakhtar.com

21:11

Видео: youtube.com/Jackz

21:06 Вся

Фото: twitter.com/dubrovskijmaks

20:57 "Небесно-голубые" опубликовали ролик перед игрой с Шахтером. Судя по всему, англичане решительно настроены на победу. В съемке промо приняли участие Пеп Гвардиола, а также футболисты Венсан Компани и Кевин Де Брюйне.

20:53 Шахтер поделился видео заключительной тренировки перед встречей с "горожанами".

20:50 Сегодняшний матч проходит на фоне скандала, который разгорелся в мировом футболе. СМИ обнародовали документы, которые якобы говорят о намерениях топ-клубов Европы, куда входит и Манчестер Сити, создать Суперлигу вместо Лиги чемпионов. Правительство Великобритании уже заявило, что не допустит участия в ней английских клубов. Также Der Spiegel обнародовал материалы расследования о том, что в 2014 году сегодняшний соперник Шахтера якобы заключил тайную сделку с УЕФА, чтобы избежать отстранения от Лиги Чемпионов из-за проблем с финансовым фейр-плей. Наставник Ман Сити заявил на это, что успех клуба замешан не только на деньгах.

Положение в группе F

После третьего тура Шахтер опустился на последнее место, уступив Ман Сити на своем поле - 0:3. В копилке донецкого клуба 2 очка. Хоффенхайм в третьем туре сразился с Лионом, итог матча - 3:3. Немцы оказались на третьем месте, у них 2 очка. Французы разместились на втором месте - 5 очков. Англичане заняли лидирующее положение и добыли 6 очков.

Напомним результаты всех матчей в группе F.

19 сентября: Шахтер - Хоффенхайм - 2:2; Манчестер Сити - Лион - 1:2.

2 октября: Хоффенхайм - Манчестер Сити - 1:2; Лион - Шахтер - 2:2.

23 октября: Хоффенхайм - Лион - 3:3; Шахтер - Манчестер Сити - 0:3.

7 ноября в параллельном с Шахтером матче Лион примет на своем поле в ответной игре Хоффенхайм. После игры с Ман Сити Шахтер ожидает матч с Хоффенхаймом на выезде 27 ноября, а 12 декабря Шахтер встретит Лион на своем поле.

Что говорят в Шахтере перед матчем

В прошлой игре Шахтер- Ман Сити горняки вышли на поле без ключевых футболистов Марлоса и Тайсона. По словам Паулу Фонсеки, Тайсон восстановился после травмы и готов играть со старта. Марлос уже тренировался последние пару дней, но его кондицию тренер "горняков" назвал не лучшей, чтобы тот участвовал в матче с первых минут. Тайсон и Марлос вылетели вместе со всей командой 6 ноября.

Фонсека отметил, что Ман Сити - одна из сильнейших команд мира и игра обещает быть сложнейшей. От своих подопечных он ждет внимательности, поскольку ошибки в игре с таким соперником опасны, и смелости, которая позволит воплотить на поле "свой футбол".

Говоря о том, чем отличается Манчестер Сити этого сезона от прошлого, когда Шахтер также оказался в одной группе с англичанами, Фонсека сказал, что большой разницы нет, но появление пары новых игроков добавило англичанам новые качества.

Полузащитник Тарас Степаненко рассказал о планах показать, как атакующий, так и обороняющий футбол. Он подчеркнул, что играя с такими командами, не нужно бояться. Говоря об особенностях соперника, он упомянул, что "горожане" мастерски контролируют мяч и славятся быстрыми и техничными игроками, умеющими принимать стремительные решения на поле.

Прогнозы на игру

Букмекеры и спортивные эксперты ставят на победу "небесно-голубых". Звучат мнения, что счет матча Ман Сити - Шахтер может быть - 3:0 или 3:1. И что победе не помешает даже отсутствие на поле ведущего игрока англичан Кевина Де Брюйне. Он выбыл на несколько недель из обоймы после травмы коленей. Зато на поле, скорее всего, выпустят еще одного футбольного гения Давида Сильву, который забил Шахтеру во время прошлой игры в Харькове. Еще одна гроза "горняков" - Серхио Агуэро.

Ман Сити - Шахтер. Пять фактов о матче и командах