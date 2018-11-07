Вера Савченко заявила, что ее сестра Надежда Савченко, которая сейчас находится в СИЗО, будет участвовать в президентских выборах-2019 в качестве кандидата. Об этом пишет "Главком".

Также Вера заявила, что средства на предвыборную кампанию она просит у тех, кто ее поддерживает. По ее словам, на сбор финансов осталось всего два месяца.

"Для нее это уже дело принципа. Ведь если Надежда зарегистрирует свою кандидатуру на пост президента, то после этого она даже какой-то иммунитет получает", - сказала Вера Савченко.

По ее словам, в ближайшее время планируется открыть счет "Общественно-политической платформы" Надежды Савченко и перерегистрировать голову партии.

Помимо неравнодушных избирателей Савченко надеется также на поддержку "украинских инвесторов, пострадавших от коррупции". Однако на сегодняшний день найти их пока не удалось.

Напомним, Надежда Савченко попросила юридической помощи у экс-замгенпрокурора Кузьмина.

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