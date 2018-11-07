В среду, 7 ноября, президент Украины Петр Порошенко подписал закон №9208 "Про особенности пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", согласно которому она будет передана в пользование Вселенскому патриархату. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Верховной Рады Украины.

Отмечается, что президенту закон направили сразу после принятия, еще 18 октября. 7 ноября он был возвращен с подписью Петра Порошенко.

Напомним, 18 октября на заседании Верховной Рады 237 депутатов поддержали проект о передаче Варфоломею Андреевской церкви. В этот же день глава парламента Андрей Парубий подписал соответствующий закон.

Также мы писали, что, по словам Варфоломея, Андреевская церковь станет "постоянным представительством матери-церкви в столице Украины".