Самые важные, стратегические вопросы, в которых сконцентрирован интерес многих групп влияния в Украине, принимаются не на заседаниях правительства, а в Администрации президента на собрании так называемой "стратегической девятки".

Об этом передает Украинская правда.

"Эти решения обычные министры узнают фактически перед заседанием правительства. Тебе просто говорят, что есть такое решение, и ты за него должен проголосовать. Если есть вопросы, давай - иди "наверх". И ты голосуешь. Ну а как не проголосовать? Просто сидишь и поднимаешь руку", - признался один из министров из квоты БПП. Если кто-то из министров "не понимает", почему он должен проголосовать за такое решение, то с ним могут провести отдельный разговор как премьер, так и президент.

Особенно строптивых могут "пригласить" в подвал правительства. "Туда имеют доступ только первые лица. Всего несколько человек из руководства страны. Это реально такой как бункер в подвальном помещении в Доме правительства. Его используют, чтобы переговорить конфиденциально. А могут пригласить министра и сказать, что вот, друг, мы, а вот - наше решение. Оно может тебе нравиться, но ты его примешь", - рассказал на условиях анонимности один из членов правительства.

Ранее "Страна" сообщала, что Гонтарева призналась, что лично уговаривала Яресько стать премьером вместо Гройсмана.

Также мы писали о том, что в списке украинцев, против которых Россия ввела санкции, нет Порошенко и Гройсмана.