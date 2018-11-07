Вчера, 6 ноября, десятки киевлян почтили память генерала Ватутина, который 75 лет назад освободил столицу Украины от немецко-фашистских захватчиков.

Телеканал "Интер" к памятной дате снял документальный спецпроект "Ватутин". Премьера картины о легендарном полководце состоится в субботу, 10 ноября, в 10:30. Авторы проекта провели собственное расследование, чтобы рассказать о том, кем был и что на самом деле сделал для украинского народа генерал Николай Ватутин. Об этом передает пресс-служба канала.

Николай Федорович Ватутин - один из величайших полководцев Великой Отечественной войны, получивший звание генерала уже в 37 лет. За стратегический талант генералы вермахта прозвали Ватутина "Гроссмейстером". На его счету немало великих побед: Ватутин командовал Воронежским, Юго-Западным и 1-м Украинским фронтами, остановил немцев под Сталинградом, освобождал Курск, Харьков, Киев, форсировал Днепр.

В последние годы вокруг имени Николая Ватутина появилось много очерняющих мифов и слухов. В Киеве памятник полководцу вандалы обливали краской, оскверняли могилу полководца… Годовщина освобождения Киева - повод еще раз задуматься, что происходило на самом деле в годы войны и какую роль сыграл генерал Ватутин в освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков.

"В наше сложное время Украина столкнулась с тем, что забвению преданы великие люди, которым мы все обязаны очень многим. Например, тем, что мы сегодня живем, что мы живем свободными людьми. Без сомнения, один из таких великих людей - это генерал Ватутин, - говорит главный редактор телеканала "Интер" и автор идеи Антон Никитин. - Мы считаем, что сегодня было важно сделать фильм об этом великом полководце. Этот проект - реакция на события сегодняшнего дня. Ведь то, что сейчас происходит с памятью Ватутина в нашей стране, те вещи, которые ему приписывают, - абсолютный бред, историческая фальсификация. В нашем документальном проекте мы представляем реальные факты, чтобы люди увидели и поняли, кому они сегодня обязаны жизнью. Просто чтобы поставить вещи на свои места. В проекте "Ватутин" нет каких-то острых политических моментов. Это просто рассказ о человеке на основании изучения фактов его жизни. По сути - свидетельства людей, которые, опираясь на документы и достоверные факты, рассказывают о генерале Ватутине. Это рассказы его родных, тех людей, которые лично были с ним знакомы и которые занимались изучением его биографии и военной истории".

В документальном спецпроекте "Интера" о великом полководце расскажут внук Александр Ватутин, ветераны Великой Отечественной войны, ученые и даже те, с кем он воевал.

Команда проекта "Ватутин" разыскала живых свидетелей истории военных лет - ветеранов-фронтовиков, которые помнят, что на самом деле происходило в тех великих битвах. Своими воспоминаниями поделятся минометчик Михаил Звягинцев, участвовавший в форсировании Днепра и освобождении Киева, участник "черной пехоты" Владимир Хильчевский, фронтовая медсестра Людмила Чернова, которая была лично знакома с Ватутиным, радистка Анна Коломейцева, которая находилась в кортеже генерала, когда полководец попал в засаду и был смертельно ранен.

Восстанавливая события тех лет, документалисты "Интера" преодолели тысячи километров не только в Украине, но и в Германии. Съемочная группа посетила зал Нюрнбергского трибунала и летнюю резиденцию Гитлера - Бергхоф, где принималось решение о начале Второй мировой войны. Побывала в Берлине, Нюрнберге, Мюнхене, Вольфсбург, Иккинг, Фрайбурге. Рассказать о событиях на Восточном фронте согласился военный историк Карл-Хайнц Фризер, который имел доступ ко всем секретным документам вермахта. В Вольфсбурге журналисты нашли бывшего немецкого солдата - 98-летнего Карла-Ханс Майера, который участвовал в боях против армии Северо-Западного фронта под командованием Ватутина. А также съемочная группа "Интера" побывала в доме гитлеровского фельдмаршала Эриха фон Манштейна и поговорила с его сыном Рюдигером о событиях на Восточном фронте, в которых принимал участие его отец. В 1942-1943 годах в битве двух гениальных стратегов раз за разом победу одерживали войска, которыми руководил генерал армии Николай Ватутин. А итогом был разгром фашистов под Сталинградом, на Курской дуге и в боях за освобождение Киева.

"Это не просто документальный фильм, а журналистское расследование, возможность показать, что происходило на самом деле в тех военных операциях, в которых принимал участие Ватутин, - рассказывает Ян Иванишин, автор сценария проекта. - Это операция на Северо-Западном фронте, во время которой удалось остановить немецкие войска на месяц и тем самым дать возможность подготовиться к обороне Ленинграда. Сталинградская битва, где была окружена 6-я армия Паулюса. Отличные стратегические способности Ватутин показал в битве на Курской дуге. И, конечно, освобождение Украины - битва за Днепр и Киевская наступательная операция, вокруг которой существует больше всего мифов. Но нам удалось их развенчать. Жизнь Николая Ватутина была короткой. Он прожил всего 43 года и умер, защищая Родину. Украинцы это помнят. И будут помнить всегда. Возможно, даже те, кого в последние годы настроили против великого полководца, посмотрев этот фильм, хотя бы засомневаются или откроют для себя правду. Настоящую правду об освободителе Киева, о которой сегодня почему-то молчат".

Ранее "Страна" сообщала, что националистам не дали снести памятник Ватутину в Киеве и они забросали генерала яйцами.