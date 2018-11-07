Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян уже обращался к правительству по поводу увольнения главы Укртрансбезопасности Михаила Ноняка и попробует сделать это повторно. Об этом он сообщил сегодня, 7 ноября, активистам - владельцам машин на еврономерах, которые своими автомобилями перекрыли столичный проспект Победы, сообщает Укринформ.

"Со всеми фактами я уже обращался к Кабмину относительно отставки господина Ноняка. К сожалению, это не было поддержано. Сегодня я обращусь повторно. Есть определенная процедура, которой надо придерживаться, поэтому я думаю, что сегодня еще не будет решения, но обращение с моей стороны будет", - сказал Омелян.

Он заверил собравшихся в том, что хорошо осведомлен о ситуации в сфере автобусных и грузовых перевозок и тарифном контроле, знает о фактах коррупции.

"Я - за то, чтобы создать прозрачные правила игры, хотя мы обеспечили их на уровне нормативных актов, приняв все необходимые постановления", - сказал министр.

Глава Мининфраструктуры призвал участников акции не молчать по поводу сложившейся ситуации, но все обвинения должны иметь доказательства. "Надо не бояться, а смело идти вперед, потому что только вместе мы сможем строить государство", - сказал он.

Напомним, что сегодня, 7 ноября, с 07.00 на проспекте Победы под министерством митингующие требуют увольнения руководителя Укртрансбезопасности Михаила Ноняка и принятия законопроектов №№ 8487 и 8488, которые предусматривают снижение акциза на растаможивание машин. Участники акции также выступают против повышения цен на горючее и обеспечение надлежащего качества дорог.

Вторая часть акции проходит в правительственном квартале - под зданиями Кабинета министров и Верховной Рады. До этого министр инфраструктуры Омелян в эфире одного из телеканалов заявил, что имеет факты относительно злоупотребления Михаила Ноняка на занимаемой должности.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за акции протеста "евробляхеров" и ремонтов Киев замер в 8-балльных пробках.

Также мы рассказывали об акции протеста "евробляхеров". Полиция перекрыла правительственный квартал в центре Киева.