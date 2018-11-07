Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс выступил в Пекине с презентацией экологического туалета, который не использует воду. В руках во время доклада он держал банку человеческих фекалий. Об этом сообщает ВВС.

Указывая на банку фекалий, миллиардер заявил, что она может содержать "целых 200 триллионов ротавирусов... 20 миллиардов бактерий шигеллы и 100 000 яиц паразитических червей".

За последние семь лет Фонд Билла и Мелинды Гейтс потратил более 200 миллионов долларов на исследования в этой области. На выставке в Пекине было представлено 20 передовых средств санитарии, предназначенных для уничтожения вредных бактерий и предотвращения болезней. Разработанный инновационный туалет работает без воды, отделяет отходы жизнедеятельности и перерабатывает их в удобрения.

По мнению Гейтса, это самое значительное достижение в канализации за последние 200 лет. По мнению Гейтса, новый туалет будет сначала установлен в зданиях школ и т.п., позже затраты на него уменьшатся, и он станет доступным в быту, его стоимость составит 500 долларов.

Фото: life.pravda.com.ua

Видео: Facebook/ Bill Gates talks toilets

Напомним, основатель Microsoft Билл Гейтс раскритиковал Hyperloop и криптовалюты.

Также мы писали, что Билл Гейтс выделил $40 миллионов на создание идеальной cуперкоровы.