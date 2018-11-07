В среду, 7 ноября, на дорогах в столице наблюдаются 8-балльные пробки, спровоцированные акцией евробляхеров в центре Киева, ремонтными работами и большим количеством ДТП. Об этом пишут "Украинские новости".

Так, с 09:00 утра наиболее загруженными из-за дорожных работ оказались районы станций метро "Арсенальная", "Левобережная", "Голосеевская" и "Дружбы народов". Кроме того, пробками по тем же причинам скованы Окружная дорога, проспект Леся Курбаса и улица Ромена Роллана.

На проспекте Победы случилось ДТП. Это также привело к задержке дорожного движения.

Ну а в правительственном квартале стоят улицы Институтская, Михаила Грушевского, Кловский спуск и улица Московская.

Скриншот: Google Maps

Напомним, Грушевского, Институтскую, Крещатик, Европейскую и Парковую заблокировали "евробляхеры".

Также мы писали, что вчера утренний туман "заковал" Киев в 7-балльные пробки.