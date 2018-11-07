Сегодня, 7 ноября, в Киеве частично ограничат движение транспорта с проспекта Николая Бажана в направлении центра города. Об этом говорится в сообщении Киевавтодора, размещенном на сайте КГГА.

"С 11:00 7 ноября до 23:00 18 декабря в связи с капитальным ремонтом деформационных швов эстакадной части Южного мостового перехода через реку Днепр будет частично ограничено движение транспорта с проспекта Николая Бажана в направлении центра города", - уточнили коммунальщики.

При этом коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит у населения извинений за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, Киев сегодня утром застыл в пробках из-за протеста владельцев автомобилей на еврономерах.

Ранее "Ранее" сообщала, что в Киеве на 17 улицах разрешили ездить со скоростью 80 км/ч.

Также в столице ремонты и аварии сковали город пробками.