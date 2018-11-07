Авиакрушение в Индонезии. Boeing 737 MAX может срыватся в пике, компания предупредит всех операторов
После изучения причин, по которым 29 октября произошла катастрофа лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air, компания Boeing разошлет предупреждение операторам новых моделей Boeing-737 MAX.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.
В частности, компания сообщит в предупреждении, что из-за ошибочных показаний системы контроля полета Boeing-737 MAX могут уходить в пике. Результаты исследования причин авиакрушения в Индонезии предварительные, но уже сейчас понятно, что лайнер мог автоматически опустить нос вниз из-за неконтролируемого нарушения обтекания крыла потоком воздуха, при этом такая ошибка может наблюдаться во всех самолетах Boeing-737 MAX.
Компания разошлет не только предупреждение, но и инструкцию для пилотов, как действовать в подобных случаях.
Напомним, Boeing рухнул в море у побережья Индонезии на скорости 1 000 км/ч.
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