После изучения причин, по которым 29 октября произошла катастрофа лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air, компания Boeing разошлет предупреждение операторам новых моделей Boeing-737 MAX.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

В частности, компания сообщит в предупреждении, что из-за ошибочных показаний системы контроля полета Boeing-737 MAX могут уходить в пике. Результаты исследования причин авиакрушения в Индонезии предварительные, но уже сейчас понятно, что лайнер мог автоматически опустить нос вниз из-за неконтролируемого нарушения обтекания крыла потоком воздуха, при этом такая ошибка может наблюдаться во всех самолетах Boeing-737 MAX.

Компания разошлет не только предупреждение, но и инструкцию для пилотов, как действовать в подобных случаях.

Напомним, Boeing рухнул в море у побережья Индонезии на скорости 1 000 км/ч.

Также мы писали, что спасатели Индонезии нашли шасси и кресла с разбившегося Boeing.