Акция протеста "евробляхеров". Полиция перекрыла правительственный квартал в центре Киева. Фото
В связи с проведением массовых мероприятий в центре столицы киевские правоохранители 7 ноября переходят на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает отдел Коммуникации полиции Киева.
По информации правоохранителей, большинство сегодняшних протестных акций автомобилистов (так называемых "евробляхеров") будет проходить в правительственном квартале. Порядок там уже обеспечивают сотрудники структурных подразделений ГУ НП Киева, военнослужащие Нацгвардии Украины и патрульные полицейские.
При этом речь идет не только о патрулировании мест проведения акций, но и прилегающей к ним территории, станций метрополитена и остановок общественного транспорта.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Напомним, 7 ноября в правительственный квартал съедутся владельцы "евроблях".
Также мы писали, что депутаты могут решить судьбу автомобилей с европейскими номерами уже в четверг.