В связи с проведением массовых мероприятий в центре столицы киевские правоохранители 7 ноября переходят на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает отдел Коммуникации полиции Киева.

По информации правоохранителей, большинство сегодняшних протестных акций автомобилистов (так называемых "евробляхеров") будет проходить в правительственном квартале. Порядок там уже обеспечивают сотрудники структурных подразделений ГУ НП Киева, военнослужащие Нацгвардии Украины и патрульные полицейские.

При этом речь идет не только о патрулировании мест проведения акций, но и прилегающей к ним территории, станций метрополитена и остановок общественного транспорта.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, 7 ноября в правительственный квартал съедутся владельцы "евроблях".

Также мы писали, что депутаты могут решить судьбу автомобилей с европейскими номерами уже в четверг.