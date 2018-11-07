В 2017 году 32 сотрудника "Укрпочты" получили зарплату, размер которой превысил миллион гривен. Об этом со ссылкой на издание НСЖУ "Журналіст України" пишут "Украинские новости".

Так, речь идет о том, что самую большую зарплату за 2017 год получил первый заместитель генерального директора по финансам Александр Чернявский. Его труд оценили в 6,5 млн грн за год. При этом еще в 2016 году его зарплата была значительно меньше: около 3,2 млн гривен за год.

Скриншот: ukranews.com

Вторую по величине зарплату получает заместитель гендиректора "Укрпочты" Александр Перцовский. Его заработок составляет 6 млн грн в год. При этом в 2016 году у него было всего 3,6 млн ривен. Что касается главы компании Игоря Смелянского, он оказался на третьем месте рейтинга зарплат. Его заработок составил почти 4 млн грн в год.

Фото: ukranews.com

Напомним, НСЖУ объявил недоверие гендиректору "Укрпошты" Смелянскому.

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