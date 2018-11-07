Только к 07:00 7 ноября спасателям удалось ликвидировать масштабный пожар, который вспыхнул возле г. Южный Одесской области на предприятии "Дельта Вилмар". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Всего огонь затронул 1,5 тыс. кв. м. В результате происшествия обошлось без жертв и пострадавших. К тушению от ГСЧС привлекалось 134 человека и 24 единицы техники, в том числе - пожарные поезда.

Отметим, что еще вечером с территории предприятия был эвакуирован персонал и отведен транспорт, пожар был локализован в 22:40 6 ноября. Утечки вредных веществ не зафиксировано.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, появились подробности масштабного пожара на одесском пляже, где сгорело 16 домиков.

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